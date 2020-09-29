بعد استغاثته وتمنيه الموت.. نقل سيد الفيومي إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الفنان سيد الفيومي، عن نقله إلى المستشفى الفرنساوي بعد مناداته واستغاثته لنقابة المهن التمثيلية والأطباء.

ونشر الفيومي صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلّق: "الشكر لله أولا ثم لكل من ساندني ودعمني وأخص بالذكر الأهل الحقيقيين، دكتور أشرف زكي.. بحبك في الله، والفنان الخلوق منير مكرم أنا بحبك، فأنا الآن بالمستشفى الفرنساوي".

ويأتي ذلك بعدما وجه الفنان سيد الفيومي عدة استغاثت عبر حسابه بـ"فيسبوك"، أمس الأحد، إذ كتب: "يا عباد الله.. عاوز حد يكون بيحب ربنا يهتم بيا ويعالجني.. أقسم بالله بموت كل لحظة وعيالي أطفال".

وفي منشور آخر كتب: "مليش غيرك يا رب، أكيد أنت الوحيد اللي عالم باللي بيّا ما دام خلقك قلبهم حجر.. خايف أقول بتمنى الموت أحسن يكون اعتراض.. لكن هوّن عليا يا رب وارزقني الصبر".

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أضاف: "طيب مفيش شيخ ييجي يرقيني أو يعالجني لوجه الله.. رحت لكل الدكاترة وعملت كل الحيل لكن لا فائدة، اللي يعرف حاجة يدلني بالله عليكم.. من المحن تولد المنح، اللهم اجعلني من الصابرين الشاكرين الراضين بقضائك وقدرني على الاحتمال".

وشارك سيد الفيومي في عدة أفلام منها "رشة جريئة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"صاحب صاحبه" و"الأولة في الغرام"، ومسلسلات منها: "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان"، و"الخواجة عبد القادر" وغيرها.