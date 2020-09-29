بالصور.. نجوم الفن في عزاء المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل المنتصر بالله.

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وكان من أوائل الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، كما حضر الفنان محمد هنيدي، المخرج ماندو العدل، الفنان محمد أبو داوود، الفنان لطفي لبيب، والفنان محمد فريد.

ورحل النجم الكبير المنتصر بالله عن عالمنا يوم السبت الماضي، بأحد المستشفيات بالإسكندرية بعد تدهور حالته الصحية.

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الأحد، بكنيسة الشهيد أبوسيفين بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من النجوم من بينهم أشرف زكي، جمال العدل، هاني رمزي، أحمد بدير، منير مكرم، الإعلامية بوسي شلبي.