اليوم.. نضال الشافعي يحضر عرض زنزانة 7 بروتاري هيليوبليس

يقيم روتاري هيليوبليس بحي النزهة، عرضا لفيلم زنزانة 7، وذلك بحضور بطل الفيلم نضال الشافعى والنجوم المشاركين، وذلك في تمام العاشرة من مساًء اليوم الإثنين. الإثنين. وأعلن المقيمين على روتاري هيليوبليس، بتقديم عرض للفيلم نظرًا للنجاح الكبير منذ عرضه بجميع دور العرض. Advertisements وفيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، أيمن كشك، عبير صبري، إيمي إسلام.

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