تراند اليوم : شاهد .. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع والدتهما – صورة

احتفل الفنان كريم فهمي مؤخرا بعيد ميلاد بناته الـ3، وسط حضور أهله وأصدقائه.

بالصور- احتفال كريم فهمي بعيد ميلاد بناته

ونشرت السيدة ليلى العتر والدة كريم فهمي وأحمد فهمي صورة تجمعها بهما عبر حسابها بتطبيق Instagram، من عيد الميلاد.

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يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري.

أما أحمد فهمي، آخر أعماله كان مسلسل “رجالة البيت” من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن “ويزو”.

كما ينشغل أحمد فهمي حاليا في تصوير فيلم جديد يحمل اسم مبدئي هو “دماغ عالية” مع روبي وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومن إخراج الجندي، وتأليفه مع الجندي وإيهاب بليبل.