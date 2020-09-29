فيديو.. صبري فواز يروي تفاصيل نجاته من الموت بانفجار بيروت مع هيفاء وهبي

فيديو.. صبري فواز يروي تفاصيل نجاته من الموت بانفجار بيروتمع هيفاء وهبي

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أكد الفنان المصري صبري فواز أنه نجا مما وصفه بـ"موت محقق" هو والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حادث انفجار مرفأ بيروت.



وقال فواز، في تصريحات تليفزيونية، إنه كان في بيروت يصور مسلسل "إسود فاتح"، وقت حادثة انفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى أنه سمع صوت الانفجار، لكنه لم يكن يدرك قوته الهائلة، مضيفا: "بعد متابعة الأخبار أدركت هول الموقف".

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وتابع: "العناية الإلهية أنقذتني من الموت في ذلك اليوم"، مضيفا: "كنا سنصور مشاهد في منطقة الانفجار مع الفنانة هيفاء وهبي، إلا أن التصوير قد ألغي في آخر لحظة".

ومن المقرر عرض مسلسل "إسود فاتح" خلال الأيام المقبلة وهو من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعدد من النجوم المصريين واللبنانيين.