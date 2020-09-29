جبل شيخ الجبل عائد.. إليكم موعد عرض “الهيبة الرد”

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن المنتج صادق الصباح عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” بطولة النجم السوري تيم حسن، حيث سيكون الجمهور على موعد مع العمل المنتظر بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية وهي ShahidVOD، mbc4، mtvlebanon،Art ، رؤيا، السومرية. وبارك “الصباح” لكل الممثلين والفريق التقني بقيادة المخرج سامر البرقاوي على إنجاز هذا العمل بحرفية عالية. كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة صبّاح أخوان بوستر مسلسل “الهيبة الرد”، معلنة عن اقتراب موعد عرض الجزء الرابع منه بعبارة “اقترب وقت الرد انتظرونا”. المسلسل من اخراج سامر البرقاوي، بطولة تيم حسن، منى واصف، عادل كرم، ديما قندلفت، عبده شاهين، روزينا اللاذقاني، أويس مخللاتي وباقة من الممثلين.

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