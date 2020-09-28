فان ديزل: أبوح بما في قلبي عبر أغنيتي Feel Like I do

متابعة بتجــــــــــــــرد: قال الممثل والمخرج الأمريكي المشهور فان ديزل ‏إنه يجد نفسه محظوظاً لكونه يمتلك منفذاً إبداعياً جديداً قرر من خلاله أن يبوح بما في قلبه أمام محبيه، وذلك من خلال أغنيته المنفردة الأولى التي أطلقها مؤخراً وتحمل اسم Feel Like I do.

وأكد ديزل، البالغ 53 عاماً، خلال استضافته في برنامج Kelly Clarkson Show، أنه يتشرف بالترويج لأغنيته الجديدة عبر هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية وانتشار واسعين، مضيفاً أن من أوائل الناس الذين آمنوا به وبموهبته الغنائية هو (كايجو) حتى قررا التعاون معاً وطرحا الأغنية.

يذكر أن بطل سلسلة أفلام Fast & Furious، ولد عام عام 1967 في نيويورك، واستطاع دخول عالم السينما وهوليوود بعد أن قام بالمشاركة في الفيلم الشهير «إنقاذ الجندي رايان» عام 1998، وهو من إخراج ستيفن سبيلبرغ، وجسد خلاله شخصية الجندي «كابرازو».

ويحاول فان ديزل أن ينأى بحياته الشخصية عن أضواء الشهرة والنجومية، حيث قال مؤخراً: «أنا لا أحبذ الظهور على غلاف مجلة مثل بعض الجهات والأشخاص الآخرين، أنا أؤمن بنفس الفكرة التي يقتنع بها هاريسون فورد، مارلون براندو، وروبرت دي نيرو، فهم رمز من الصمت».