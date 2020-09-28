“هجمة مرتدة” يثير حيرة أحمد عز

متابعة بتجــــــــــــرد: حالة من الحيرة تنتاب الفنان المصري أحمد عز إزاء اسم مسلسله الجديد “هجمة مرتدة”، الذي يبحث عن اسم آخر له للاستقرار عليه قبل عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وقال مصدر، إن عز يفكر في وضع اسم الشخصية التي يجسدها وهي “سيف” ضمن الاسم الجديد، ولكنه لم يستقر بعد على اسم نهائي في ظل انشغاله بتصوير مشاهده بالعمل ومواصلته لعروض مسرحية “علاء الدين” على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح المصدر أنه يتم تصوير عدد من المشاهد حالياً داخل فيلا بمنطقة الجيزة، حيث تجمع كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم، لافتاً إلى أن أحداث العمل مأخوذة عن ملف حديث من ملفات المخابرات المصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل صلاح عبدالله، ماجدة زكي، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.