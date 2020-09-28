لعشاق هوليوود.. فرصة لزيارة ستديوهات تصوير أفلامك المفضلة

أعلنت استديوهات باينوود إتاحتها فرصة حصرية لعشاق أفلام هوليوود، بمعايشة تجربة زيارة مواقع تصوير أفلامهم المفضلة.

ووفقاً لموقع "كرونيكل" البريطاني، تخطط سلسلة الاستديوهات البريطانية إلى جذب عشاق الأفلاام الامريكية، من خلال بناء حديقة خاصة للزوار، بجوار مواقع تصوير أشهر الأفلام الأجنبية مثل جيمس بوند وجوراسيك وورلد.





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وستبلغ تكلفة الحديقة 450 مليون جنيه إسترليني، وتمتد على مساحة 350 ألف قدم مربع، ومن المتوقع أن تخلق 3.500 وظيفة خلال تنفيذها، وتخلق إيرادات تقدر بـ 125 مليون جنيه إسترليني لقطاع السياحة.

يمتد تاريخ استوديوهات باينوود إلى 80 عاماً، وهي موطن لمجموعة من أضخم سلاسل الأفلام التجارية في تاريخ السينما، مثل أفلام جيمس بوند وستار وورز، وأحدث أجزاء جوراسيك بارك.

وذكر رئيس مجموعات باينوود، أنهم كانوا يبحثون منذ فترة عن خلق تجربة سينمائية متكاملة للزوار، مشيراً إلى أن التجربة الجديدة ستعزز السوق السينمائي البريطاني وتخلق فرص عمل كثيرة.



