كارول سماحة تدعم الشعب الأرميني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن دعمها للشعب الأرميني في الأزمة الحالية.

وكتبت "سماحة" عبر حسابها بموقع تويتر: "كل الوفاء والدعم للشعب الأرميني الراقي المسالم في الأزمة التي عصفت ببلاده أرمينيا، أنتم شركاؤنا وأهلنا، وكم ساهم وجودكم في انفتاح وبناء لبنان.. شعب لم نرى منه سوى الخير، بارككم الله، فأنتم تاريخ من الإنسانية والثبات".

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن قتال اندلع بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، حول منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر أذربيجانيتين.



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