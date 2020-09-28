في ذكرى ناصر.. تعرف على كواليس أغنية "الوداع يا جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"لقد تعرض البطل الذي سيبقى ذكراه خالدًا إلى الأبد في وجدان الأمة والإنسانية، لنوبة قلبية حادة، بدت أعراضها عليه في الساعة الثالثة والربع بعد الظهر، وكان قد عاد إلى بيته بعد انتهائه من آخر مراسم اجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء العرب، الذي انتهى بالأمس في القاهرة، والذي كرس له القائد والبطل كل جهوده”.

بصوت حزين يغالب البكاء أعلن محمد أنور السادات، خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في 28 سبتمبر1970، وكانت كالصاعقة المدوية التي أفزعت الشارع العربي والمصري، وانطلق الجميع بمختلف الأنحاء شاردًا مذهولا غير مصدقٍ "فقد الزعيم".

وعقب انتشار الخبر المؤلم، كان مقهى "أسترا" في قلب ميدان التحرير، يشهد تجمع أعضاء فرقة "شباب البحر" البورسعيدية حول مؤسسها المؤلف والمخرج عبدالرحمن عرنوس، وفي محاولة للتعبير عن وجع وحسرة شعب على رحيل "ناصر حبيب الملايين"، وجد نفسه يستدعي أغنية عبدالحليم حافظ التي كتبها الشاعر إسماعيل الحبروك.

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ومن أغنية العندليب انطلق عرنوس؛ ليكتب "أنشودة الوداع"، التي قال فيها "الوداع يا جمال يا حبيب الملايين، ثورتك ثورة كفاح عشتها طول السنين، أنت عايش في قلوبنا يا جمال الملايين، أنت ثورة أنت جمرة، أنت نوارة بلدنا وإحنا لوعنا الحنين، أنت أنهار مية صافية تسقي كل العطشانين، أنت قنديل الغلابة تهدي كل الحيرانين، أنت ريحانة زكية في قلوب الفلاحين، أنت جمعت بعزيمتك النفوس الغضبانين، يا حبيب الإنسانية لأجل كل الإنسانية".

ومع انتهاء عرنوس من كتابة الأنشودة انطلق مع "شباب البحر"، إلى قلب ميدان طلعت حرب، وجلسوا ينشدونها؛ لتصبح فيما بعد النشيد الشعبي لجنازة الزعيم الراحل.

والمفارقة هنا أن البعض نسب خطأ كلمات الأغنية للشاعر أحمد فؤاد نجم، لتشابه لحنها مع اللحن الذي وضعه الشيخ إمام عيسى لقصيدة "جيفارا مات"، بينما كتب "أنشودة الوداع" عبدالرحمن عرنوس، وهو مؤلف ومخرج مسرحي توفي في نوفمبر 2009، وكان قد أسس في نهاية الستينيات "مسرح المقهى"، الذي شهد بدايات نخبة من النجوم، ومنهم أحمد زكي، ومحمد صبحي، وسهير المرشدي.

وفي مقال صحفي له كشف خالد نجل الزعيم جمال عبدالناصر، أن الفيلم الذي قدم تحت عنوان: "أنشودة وداع"، وقدمت به الأغنية من إخراج علي عبدالخالق، وليس يوسف شاهين كما هو شائع، ووضع الموزع الموسيقي أندريا رايد التوزيع الموسيقي للأغنية بعد إعادة توزيعها وتسجيلها مع الكورال.

