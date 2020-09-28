ماندو العدل يشارك في عزاء المنتصر بالله بكنيسة المرعشلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المخرج ماندو العدل، على تقديم واجب العزاء، لأسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، حيث يقام العزاء بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك.

وكان عدد من الفنانين، قد حرصوا على تقديم واجب العزاء من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد أبو داوود، يسرا، محمود حميدة، محمد هنيدي، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

ورحل الفنان الكبير المنتصر بالله، عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال.

وأقيمت، مراسم تشييع جثمان الفنان المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين. وحضر الجنازة المنتج جمال العدل، والمخرج محمد عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أحمد بدير، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان منير مكرم، المخرج ماندو العدل.