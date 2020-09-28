محمد هنيدي والأب بطرس دانيال يصلان عزاء المنتصر بالله بكنيسة المرعشلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل الفنان محمد هنيدي والأب بطرس دانيال، منذ قليل، مراسم عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله، بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك.

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وكان عدد من الفنانين، قد حرصوا على تقديم واجب العزاء، من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد أبو داوود، محمود حميدة، والمخرج ماندو العدل، يسرا.

ورحل الفنان الكبير المنتصر بالله، عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال.

وأقيمت، مراسم تشييع جثمان الفنان المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين. وحضر الجنازة المنتج جمال العدل، والمخرج محمد عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أحمد بدير، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان منير مكرم، المخرج ماندو العدل.