بدء مراسم عزاء المنتصر بالله.. أشرف زكي ومحمود حميدة أول الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله، بكنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك.
وحضر منذ قليل، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد أبو داوود، والفنان محمود حميدة.
ورحل الفنان الكبير المنتصر بالله، عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "أرابيسك"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني"، "أبناء ولكن"، "ضد الحكومة"، "المواطن مصري"، وغيرها من الأعمال.
وأقيمت، مراسم تشييع جثمان الفنان المنتصر بالله بكنيسة الشهيد أبوسيفين بالمهندسين. وحضر الجنازة المنتج جمال العدل، والمخرج محمد عبدالعزيز، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أحمد بدير، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنان منير مكرم، المخرج ماندو العدل.
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