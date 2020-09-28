عمرو سلامة يدعم على قاسم و يشيد بموهبته



نشر المخرج عمرو سلامة، صورة للفنان على قاسم، الذى يشارك فى بطولة الفيلم الأمريكى "Infidel"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وأشاد "سلامة" بموهبة الأخير، قائلاً ": "فخور بصديقى الغالى، الممثل المميز جدًا على قاسم، اللى وصل فى وقت قياسى للعالمية، وشك منور جمب چيم كاڤيزل يا علوة".





ويشارك "علي" في بطولة الفيلم الأمريكي

"Infidel"، أمام جيم كافيزيل وكلوديا كارفان، الذي كتبه وأخرجه سايروس نوراسته، وظهر علي في برومو عرض الفيلم، والفيلم تم تصويره بالكامل في الأردن.

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وكان قد كشف عن تفاصيل مشاركته في الفيلم الأمريكي، وقال إنه أثناء تصويره بالأردن كان هناك بعض الأدوار التي لم يتم

تسكينها، لذلك أتيحت له فرصة تجارب الأداء هو ومجموعة أخرى من الممثلين، وتم قبوله للمشاركة في الفيلم، الذي انتهى من تصوير دوره في عام 2018.

ويلعب قاسم دور إيراني في الأربعينيات من عمره، وهو صديق من أصدقاء البطل في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدور قصة الفيلم حول صحفي يتلقى دعوة من صديقه من أجل الحضور للقاهرة للحديث عن بعض الأمور التي تحدث في الفترة الأخيرة، ولكنه يتعرض للاختطاف من قبل النظام الإيراني.