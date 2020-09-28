كريم عبد العزيز وأحمد مكي يستعدان لتصوير "الاختيار 2"

يستعد النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي لتصوير مشاهدهما في الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، مع فرض حالة من السرية التامة على تفاصيل العمل، مع تكثيف الاستعدادات لبدء التصوير خلال أسابيع.
ويواصل المخرج بيتر ميمي التحضيرات الخاصة بمسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، والذي قدم منه الجزء الاول في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً بين الجمهور، بطولة النجم أمير كرارة، وأحمد العوضي.
ويتحضر النجمان، اللذان اختارهما المخرج بيتر ميمى والشركة المنتجة لبطولة "الاختيار ٢"، نهاية أكتوبر المقبل، فى معسكر مغلق من أجل الخضوع لتدريبات قتالية مكثفة، بالإضافة إلى التدريبات البدنية والعسكرية داخل إحدى وحدات الجيش المصرى، للتدرب على ايدى متخصصين فى الأعمال القتالية على حمل السلاح وإطلاق النار.
وكان قد إنضم "مكي" مؤخراً للعمل بتجسيد دور ارهابي في العمل، ليشاركالنجم كريم عبدالعزيز بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.
يذكر أن مسلسل "الاختيار" ناقش في الجزء الأول قصة الوفاء والخيانة ما بين تقديم قصتي الشهيد أحمد صابر منسي وقدمه أمير كرارة، وقصة هشام العشماوي وقدمه أحمد العوضي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، أما الجزء الثاني والذي سيقدم قصص استشهاد ووفاء ضباط الجيش والشرطة ويقدمه كريم عبدالعزيز وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي "المتحدة للإعلام" للمنتج تامر مرسي.
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