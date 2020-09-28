صور .. يسرا تقدم واجب العزاء في المنتصر بالله

قدمت النجمة يسرا واجب العزاء في النجم المنتصر بالله، والمقام بكنيسة العذراء بالزمالك.

يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدى المستشفيات بمحافظة

الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وولد المنتصر بالله، في عام 1950، كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول

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مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.