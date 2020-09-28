صور .. لطفي لبيب يحرص على حضور عزاء المنتصر بالله

حرص النجم القدير لطفي لبيب على حضور عزاء النجم الراحل المنتصر بالله، والمقام بكنيسة العذراء بالزمالك.
يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدىالمستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.
وولد المنتصر بالله، في عام 1950، كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره
وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.
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