ماندو العدل يحضر عزاء المنتصر بالله بكنيسة العذراء

حضر المخرج ماندو العدل عزاء النجم القدير المنتصر بالله، والمقام بكنيسة العذراء بالزمالك.
يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدى المستشفيات بمحافظةالإسكندرية بعد صراع مع المرض.
وولد المنتصر بالله، في عام 1950، كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول
وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.
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