اليوم.. نضال الشافعي يحضر عرض زنزانة 7

يقيم أحد الفنادق الكبرى بحي النزهة، عرض لفيلم زنزانة 7، وذلك بحضور أبطال الفليم، وذلك في تمام العاشرة من مساًء اليوم الإثنين.

وأعلن المقيمين على الفندق، بتقديم عرض للفيلم نظرًا للنجاح الكبير منذ عرضه بجميع دور العرض.

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وفيلم زنزانة 7 من تأليف حسام

موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، أيمن كشك، عبير صبري، إيمي إسلام.