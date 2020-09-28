صور .. دوللي شاهين تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه

أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً كبيرا، بعد ظهورها بالمايوه، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "دوللي" في الصور بإطلالة جريئة مثل العادة، حيث ترتدي مايوه أسود وفوقه كاش مايوه أبيض اللون، وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية بإحدى القرى بالساحل الشمالي، معلقة على الصور:" عنجد اللي بده الدح ما

بيقول اح .. كرمال اتصور احترقوا اجريي اد ما الأرض سخنة .. ولعت نار ".

وفي سياق آخر، تنتظر "شاهين" طرح فيلمها الجديد "عيد جواز" والذى تم الإنتهاء من تصويره منذ فترة وفى انتظار تحديد موعد طرحه في دور العرض

السينمائية، وتغني فيه أغنية بعنوان "الحياة دعيالك" من كلمات شفيق كارم وألحان تومى، وتوزيع أشرف البرنس.

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فيلم "عيد جواز" تأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبدالظاهر، ويشارك في بطولته إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف، محمد سليمان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللى شاهين الغنائية، "يا حبيبتى يا أمى" والتي طرحتها في عيد الأم 2019، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات.