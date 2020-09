تراند اليوم : لحد عندك .. اليكم خريطة أعمال Netflix لشهر أكتوبر – فيديو

أعلنت شبكة Netflix عن الأعمال المقرر عرضها خلال شهر أكتوبر 2020.

تضمنت الخريطة العديد من الأعمال منها التي تعرض لأول مرة ومنها أجزاء جديدة لأعمال حققت نجاحا.

1- أعمال Netflix الأصلية:

تتجه الإثارة والخوف إلى نتفليكس في هذا الموسم المخيف احتفالا بالهالويين. سواء كنت من عشاق الرعب الشديد أو تفضل الاحتفال بطريقة أكثر متعة، فهناك شيء يستمتع به كل شخص. إذا كنت تبحث عن الصراخ بوحشية، فلا يزال لدينا أفلاماً ومسلسلات مخيفة ومرعبة من أجلك.‎

ويعرض فيلم Vampires vs. the Bronx في 7 أكتوبر بالتزامن مع عرض “هوبي هالوين”، أما دليل جليسة الأطفال لاصطياد الوحوش فيعرض في 15 من الشهر.

– “الجثة” يعرض في 22 أكتوبر

– “في بيته” 30 أكتوبر

– “اليوم الموعود” 30 أكتوبر.

2- أفلام Netflix الوثائقية:

قضايا حقيقية عن حالات اختفاء محيّرة، وجرائم قتل صادمة، وتعرّض ظواهر خارقة أدّت إلى هذا الإحياء المثير للسلسلة الوثائقية الشهيرة.

– ألغاز لم تُحلّ: مجلّد ويعرض في 19 أكتوبر.

3- Netflix للأطفال والعائلة:

يبحث “كوري” و”كريسي” و”فريدي” عن قطع حلوى كبيرة الحجم في عيد الهالووين! ولكن هل تستحق كلّ هذه الأشياء الرحلة إلى الجانب المخيف من المدينة؟

بيب بيب كوري: عيد الهالوين ويعرض في 2 أكتوبر.

أما الذين لا يهوون أفلام الرعب و الإثارة:

أعلنت نتفليكس عن العروض القادمة على منصتها خلال شهر أكتوبر. سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المسلسلات الأصلية من ضمنها: إميلي في باريس (٢ أكتوبر)، Stranger: موسم 2 (١١ أكتوبر)، Star Trek Discovery: موسم 3 (١٦ أكتوبر) و My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: موسم 3 (٢١ أكتوبر).

ستقوم نتفليكس أيضا بإطلاق العديد من الأفلام الأصلية على رأسها الفيلم المنتظر فوق القمر (٢٣ أكتوبر) وغرام في العطلة (٢٨ أكتوبر). ولإضافة بعض المرح، سيتمكن المستخدمون من متابعة العديد من عروض نتفليكس الكوميدية الأصلية ومنها: The Cabin with Bert Kreischer (٦ أكتوبر) و Sarah Cooper: Everything’s Fine (٢٧ أكتوبر).

سيتوفر لمحبي الغموض والإثارة فرصة الاستمتاع بمجموعة من الأفلام الوثائقية على منصة نتفليكس مثل: ديك جونسون في عداد الأموات (٢ أكتوبر) و أسرار مقابر سقارة (٢٨ أكتوبر).

أما الأطفال والعائلات، فهنالك العديد من الأفلام والمسلسلات التي يمكنهم متابعتها خلال الشهر من ضمنها: Carmen Sandiego: موسم 3 (١ أكتوبر) و باص المدرسة العجيب يعود مجددًا: المنطاد (٢٠ أكتوبر). كل هذا يأتي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مسلسلات الأنمي مثل: دماء زيوس (٢٧ أكتوبر) .