تراند اليوم : أحمد الشامي يوجه نصيحة لجمهوره بسبب فيرس كورونا – شاهد

وجه الفنان أحمد الشامي نصيحة للجمهور بضرورة العودة لارتداء الكمامة مرة أخرى، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كتب الشامي عبر حسابه على Twitter: “الكمامة.. عشان متجيش تشتكي مفيش مكان في مستشفي و بالوسطة.. ربنا يحفظ الجميع الحالات بدأت تزيد تاني للأسف”.

على صعيد آخر، انتهى الفنان أحمد الشامي من تصوير دوره في فيلم “الورشة”، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد مشاركته في فيلم “مولانا” مع الفنان عمرو سعد، وأيضا انشغاله وتركيزه في التواجد بالأعمال الدرامية.

ويعتبر فيلم الورشة أولي تجارب محمد حمدي وحسام موسي في الإنتاج السينمائي، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي. الفيلم من بطولة نضال الشافعي وسهر الصايغ وأحمد الشامي ومحمد جمعة وحمزة العلي وحنان سليمان أحمد صيام، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي كان مسلسل “فرصة تانية” مع ياسمين صبري وأحمد مجدي والذي عرض ضمن موسم رمضان ٢٠٢٠، قدم من خلاله شخصية “كمال”، وهو محامي، يتعرض داخل أحداث العمل لبعض المواقف والتي تضعه في اختيار، لكي يتمكن من استكمال حياته.