تراند اليوم : شاب ليبي يفاجيء محمد جمعة بهذا الفعل – فيديو

كشف الفنان محمد جمعة عن مفاجأته من تصرف شاب ليبي معجب به.

ونشر جمعة عبر حسابه على Instagram، مقطع فيديو لمذيع الشارع أحمد رأفت وهو يتحدث مع شاب ليبي من معجبين محمد جمعة، التقاه صدفة في الشارع، يحمل حافظة موبايل مطبوع عليها صورة “عم ضياء” الشخصية الشهيرة التي قدمها جمعة في مسلسل “الوصية” وانتشر على لسانها جملة “كله رايح”.

أبدى جمعة سعادته بتصرف الشاب، وكتب معلقا: “الصديق أحمد رأفت مذيع الشارع قابل الشاب الليبي العسل”.

وكان الفنان محمد جمعة قد وقع فبراير الماضي كتابه الأول “كله رايح” بمعرض الكتاب لعام 2020.

ونشر FilFan.com تفاصيل الكتاب الأول لمحمد جمعة، إذ يتكون من 95 صفحة غير منقسم إلى فصول.

Advertisements

ويحتوي الكتاب على مجموعة من الإهداءات المكتوبة لمحمد جمعة من أصدقائه أبرزهم الفنان أحمد أمين الذي أطلق على شخصية عم ضياء التي جسدها جمعة في “الوصية” أكبر مصدر للطاقة السلبية.

يشار إلى أن محمد جمعة شارك في رمضان الماضي بمسلسل “البرنس”.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.