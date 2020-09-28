بالصورة – غوينيث بالترو عارية تمامًا بمناسبة عيد ميلادها الـ 48

متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت النجمة الأميركية غوينيث بالترو مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام وهي عارية تماماً. وظهرت غوينيث وهي تقف عارية أمام مظهر طبيعي فاتن، وغطّت بيديها صدرها، وشعرها الأشقر المموج المُنسدل وراء كتفها. وكشفت الممثلة انها قررت ان تحتفل بعيد ميلادها ال٤٨ بهذا الشكل، وكتبت:”لا ارتدي سوى بذلة عيد ميلادي”.

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