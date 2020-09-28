زوجة لاعب كرة قدم تركي تقدّم مليون دولار لتصفية زوجها طمعاً بالميراث

متابعة بتجــــــــــــرد: عرضت، يغمور أشيك، زوجة لاعب كرة القدم التركي السابق إيمره أشيك، مبلغ 1.3 مليون دولار على قاتل مأجور، لتصفية زوجها، طمعاً بالميراث.

وفي التّفاصيل، ذكرت تقارير إعلامية تركية أن السلطات وجهت إلى يغمور تهمة الاستعانة بقاتل مأجور لقتل زوجها إيمره، بعدما تقدّم الأخير بطلب الطلاق بحجة خيانة زوجته له.

وقد قدّمت يغمور المبلغ لقاتل محترف للتخلص من زوجها وذلك بعدما رفض عشيقها، إردي سنجر، تنفيذ هذه المهمة، وأخبر المدعين العامين في تركيا بالمعلومات التي يمتلكها، وكشف أمر يغمور أمام زوجها.

وبالإضافة، اتصل سنجر بالقاتل المأجور الذي تم اختياره لتنفيذ الجريمة، مؤكداً وجود علاقة تربطه بيغمور. وأوضحت تقارير إعلامية أن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية أوردت تصريحات لسنجر بيّن فيها أن الهدف الرئيسي لخطة يغمور هي الحصول على الميراث بعد وفاة إيمره.

وتم وضع كل من يغمور وسنجر رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة محاولة القتل المقصود.