"الود غلاّب" جديد حمد العامري

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت شركة الخوار للإنتاج الفني أغنية بعنوان "الود غلاّب" بصوت الفنان حمد العامري، ليكون أولى الأعمال المشتركة بينهما بعد أن تولت الشركة إدارة أعماله.

قصيدة "الود غلاّب" للشيخة عليا بنت خليفة آل مكتوم، اتسمت بالفصاحة والبلاغة والانسجام بين مفرداتها، بالإضافة إلى الكثير من الصور الشعرية البديعة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية هذه القصيدة: "كنك لحن من عزف زرياب".

وتقول فيها:

خَلّيتني في وضع جبري ... لو ما اتحمل عوق واخطاب

واسرجت خيل السبق بدري ... كم حومةٍ سوّت لك انشاب

يا الله تزول هموم صدري ... واشوف أفراحك بالاعجاب

يا مزملي .. واوتار شِعري ... كنك لحن من عزف زرياب

"الود غَلاَّب" من الحان عبدالله المعمري، فيما قام بتوزيعها موسيقياً الموزع زيد عادل، أما الوتريات فكانت للمايسترو أحمد طه والصولوهات من عزف صادق جعفر وحسن فالح ووسام خصاف، وتسجيل الصوت للمهندس بشار البكر أما هندسة الصوت والمكساج فكانت لمهندس الصوت حسين بركات، ومنتج منفذ شركة الخوار للإنتاج الفني، إدارة الإنتاج وتصميم فيديو الأغنية فكان لعلاء فياض، والإشراف العام للشاعر الإماراتي علي الخوار.



