كريس هيمسوورث بطلاً لفيلم سبايدرهيد للمخرج جوزيف كوسينسكي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: يقوم الممثل الإسترالي كريس هيمسورث ببطولة فيلم الخيال العلمي القادم Spiderhead الذي سيعرض علىNetflix، وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة ديدلاين.

يقوم بإخراج الفيلم ​​جوزيف كوسينسكي وسيضم بجانب هيمسورث كل من جورني سموليت ومايلز تيلر. عمل تيلر سابقًا مع كوسينسكي في فيلم Top Gun: Maverick الذي تأخر طرحه بسبب فيروس كورونا، ودراما رجال الإطفاء Only The Brave.

تمت كتابة نص Spiderhead بواسطة Rhett Reese و Paul Wernick ، ​​الذين سبق ومعلموا على 6 Underground و Deadpool و Zombieland ، وتم اقتباسه من القصة القصيرة "Escape From Spiderhead" لجورج سوندرز ، والتي نُشرت في The New Yorker في ديسمبر 2010.

Advertisements

تدور أحداث قصة "Escape From Spiderhead" في المستقبل غير البعيد ، وتتبع اثنين من المدانين الذين وافقوا على الخضوع لفحوصات طبية مقابل تقليص مدة محكوميتهم. يتم إرسالهم إلى منشأة يديرها صاحب رؤية طموحة، ويتم إعطاؤهم أدوية تغير مشاعرهم ، مما يؤدي إلى أسئلة تتعلق بالإرادة الحرة والتحكم في العقل ومفاهيم أخرى ثقيلة.

كانفيلم Extraction الذي قام هيمسورث ببطولته أحد أكثر الأفلام مشاهدة على نتفليكس التي تشجعت للتوقيع مع الممثل الاسترالي لإنتاج أربعة أفلام جديدة من ضمنها Spiderhead وجزء ثان من Extraction.