أوباميانغ رفض عرضا من نادي برشلونة في الميركاتو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:57 مساءً - منذ 55 دقيقة

كشف النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي عن رفضه العديد من في الميركاتو الصيفي، من بينها عرضا من نادي برشلونة الإسباني.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن أوباميانغ، قوله: “كانت هناك عروض عدة وأبرزها من برشلونة، بجانب عروض من أندية آخرى”.

وأضاف مهاجم أرسنال: “أولويتي كانت هي البقاء في أرسنال وذلك لسببين: الأول هو المدرب ميكيل أرتيتا، لأننا تحدثنا سويا كثيرا إبان فترة الغلق، حيث كنا في منازلنا، وتحدثنا مرات عديدة، وهو أقنعني، لاسيما فيما يتعلق بالمشروع الجديد”.

وتابع: “السبب الثاني بالطبع هو العشق الذي أحصل عليه من جماهير أرسنال والناس هنا في النادي”.

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وواصل: “منذ أن وطأت قدماي إلى هناك، وهم يعاملونني كما لو كنت فردا منهم”.

وختم أوباميانغ تصريحاته بقوله: “لذا اتخذت قراري بالبقاء، وكان قرارا بسيطا”.

وكانت وسائل إعلامية بريطانية قد تحدثت في وقت سابق عن أن النجم الغابوني طلب من إدارة أرسنال عقدا جديدا يتقاضى فيه 326 ألف دولار أسبوعيا، ويمتد لعدة أعوام قادمة، من أجل البقاء في صفوف النادي الإنجليزي، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وذكرت وسائل إعلامية دولية، أن عقد أوباميانغ الجديد مع أرسنال تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بجانب مكافأت إضافية تتعلق بالأداء، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي الذي كان يحصل عليه من قبل والبالغ قيمته 180 ألف جنيه إسترليني.

وتألق أوباميانغ كثيرا هذا الموسم، وسجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاد فريقه لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام، بتسجيله هدفي الفوز على تشلسي في النهائي.