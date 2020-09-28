تراند اليوم : ختامها مسك .. أمير كرارة يختتم 2020 بإعلان لشركة إتصالات – فيديو

بدأ الفنان أمير كرارة مشواره الفني كنجم إعلانات في التسعينيات، قبل احترافه في عالم الفن، وخلال العام الجاري 2020، قدم الحملة الإعلانية لإحدى شركات الاتصالات.

شارك أيضًا أمير كرارة مؤخرًا في إعلان لصالح إحدى شركات السيارات مودعًا عام 2020 بإعلان آخر.

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل “الاختيار” وشاركه البطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ومن ناحية أخرى، يستعد أمير كرارة لبطولة مسلسل “نسل الأغراب” مع أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي.