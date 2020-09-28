تراند اليوم : هيفاء وهبي الحصان الرابح في كل مكان .. هكذا هنأتها الملكة أحلام – شاهد

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على دعم وتهنئة صديقتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عرض مسلسل الجديد “أسود فاتح”.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة Twitter الملصق الدعائي لمسلسل “أسود فاتح” لهيفاء وهبي وعلقت عليه كاتبة:”راح نستمتع بكم جميعاً أسود فاتح أهنئ الجميع واخص الغالية الرائعة الديڤا هيفاء وهبي الحصان الرابح في كل مكان، مبروك”.

وتجسد هيفاء وهبي في المسلسل شخصية رانيا وهي ابنة رجل أعمال كبير لا يثق بابنه، ما دفعه لأن يسلم إدارة شركاته مبكراً لها، وهو الأمر الذي جعل منها شخصية عملية تواجه الظروف بجدية وحسم، لكنه وضعها في موقف دقيق مع أخيها، سيكتشفه الجمهور في سياق الأحداث، ورانيا شخصيّة طيبة ومحبّة لكن تضعها الظروف في موقف يغيّر حياتها فتتبدل شخصيتها، فيساعدها بعض الأشخاص لكن أعداءها سيكونون أكثر بكثير وعليها مواجهتهم بدهاء”.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبأ عرضه الأحد المقبل على منصة “شاهد” vip.