تراند اليوم : الظهور الاول لبنت الفنان علي الحجار – اتفرج

تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا، فيديو وصور لإبنة الفنانة مشيرة إسماعيل والنجم الكبير على الحجار، حيث ظهرت فيه وهي تغني مع والدها أغنيته الشهيرة (زي الهوي).

وفي التفاصيل ظهرت مشيرة الحجار وهي تغني مع والدها النجم على الحجار، في ساقية الصاوي حيث حازت على إعجاب وقبول كبير لدي عشاق فن والدها المطرب الكبير، حيث علق الكثير منهم علي أنها ورثت جمال الصوت وقوة الحنجرة منه.ولكن والدتها مشيرة إسماعيل كانت حاضرة في المشهد من خلال الشبه الكبير الذي يجمعها بإبنتها.

زواج الفنانين الكبيرين كان قد انتهى على إثر خلافات زوجية بسبب غيرة على الكبيرة على مشيرة لتترك الأخيرة الفن وتلتفت لتربية ابنتها منه. فيما كشف مشيرة إسماعيل فى أحد البرامج التلفيزيونية أن السبب الحقيقي للأنفصال كان بسبب سوء أحوال الفنان المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني، فبعد سنتين ونصف السنة أعلنا انفصالهما دون إبداء الأسباب وقتها.

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في سياقٍ آخر، انتشرت في تلك الأيام معلومات كثيرة غير صحيحة على الكثير من المواقع حول ميلاد بعض المشاهير، وقد احتفلت خلال اليومين الماضيين عدد من المواقع الفنية بعيد ميلاد الفنانة مشيرة إسماعيل على أنه يوم 26 أيلول (سبتمبر) ولكن عيد ميلادها الصحيح هو يوم 15 كانون الثاني (يناير) عام 1952، فأرسلت رسالة للكثير من المواقع والقنوات التي احتفلت بعيد ميلادها قائلة: “أنا عيد ميلادي مش النهاردة.. بتكبروني عن سني ليه؟”.

يُذكر أن الفنانة مشيرة إسماعيل عادت من الإعتزال في رمضان عام 2016، حيث شاركت بمسلسل “الخانكة” الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بمشاركة ماجد المصرى فتحى عبد الوهاب انتصار سميرة عبد العزيز مشيرة إسماعيل أحمد عبد الوارث نهى العمروسى وعدد من الوجوه الشابة، تأليف محمود دسوقى، إخراج محمد جمعة، إنتاج سليميديا مالكتها مها سليم.