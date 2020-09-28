الأمير هاري وميغان ماركل بطلا مسلسل واقعي جديد

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشر خبر مشاركة كل من الأمير هاري وميغان ماركل في مسلسل وثائقي واقعي يعرض على Netflix، في الصحف الأجنبية، إذ وافق دوق ودوقة ساسكس على المشاركة في مسلسل واقعي مع كاميرات تتبعهما لمدة 3 أشهر، فبعد توقيعهما صفقة Netflix بقيمة 112 مليون جنيه إسترليني كان يعتقد أنهما سيعملان فقط خلف الكاميرا، لكن مصدراً قال إن ميغان تريد أن يرى العالم “حقيقتها”، إذ قالت الممثلة السابقة في مسلسل Suits، ميغان البالغة من العمر 39 سنة مع زوجها الأمير هاري، 36 سنة، في بيان سابق إنهما يريدان تسليط الضوء على الناس والقضايا في جميع أنحاء العالم، لذلك سيتم خلال تصويرهما المسلسل الواقعي التركيز على أعمالهما الخيرية التي سيقومان بها.

لكن لم يُعرف بعد إذا ما كان سيتم السماح للكاميرات بدخول منزلهما المكون من 9 غرف نوم والذي تبلغ تكلفته 11.5 مليون جنيه إسترليني في مونتيسيتو. كما صرحت إدارة Netflix بأن لدى الزوجين العديد من المشاريع قيد التطوير، بما في ذلك سلسلة وثائقية مبتكرة عن الطبيعة وسلسلة رسوم متحركة تحتفل بالنساء الملهمات.

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل وقعا اتفاقاً لسنوات عدة لإنتاج مسلسلات تلفزيونية وأفلام وعروض للأطفال على Netflix، كجزء من حياتهما المهنية الجديدة، إذ أسس كلاهما شركة إنتاج لتطوير مشاريع لـ Netflix، ليكونا مكتفيين ذاتياً بعد أن أعلنا أنهما قررا التنحي بصفتهما عضوين كبيرين في العائلة الملكية البريطانية.