هذه العادات الصحية التي تتبعها شاكيرا

متابعة بتجــــــــــــرد: شاكيرا هي من بين النجمات اللواتي يعملن جاهدات من أجل التمتع بصحة جيدة وجسم رشيق باستمرار.

فما أبرز العادات التي تتبعها من أجل التمتع بحياة صحية؟

1. ممارسة الرياضة: تمارس شاكيرا الرياضة بشكل مستمر وهي تركز على نوعين من الرياضة وهي رياضة الكارديو التي تساعد على حرق الدهون وأنواع الرياضة التي تقوي العضلات من أجل المحافظة على الكتلة العضلية بالجسم وحرق المزيد من السعرات الحرارية. كما أن شاكيرا تقوم بممارسة الرياضة أكثر من مرة في اليوم.

2. تناول الطعام كل ثلاث ساعات: تلجأ شاكيرا إلى تناول الطعام كل 3 ساعات تقريباً. هي تتناول 3 وجبات رئيسية و3 وجبات وجبات خفيفة خلال اليوم.

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4. التركيز على البروتينات: تركز شاكيرا على تناول البروتينات خلال اليوم لأنها تمدها بالشبع لفترة طويلة وتساعدها على الحفاظ على وزنها.

5. إضافة الخضار إلى المأكولات: تقوم شاكيرا بإضافة الخضار إلى مختلف أنواع المأكولات التي تحضرها من أجل حصد فوائدها الصحية والحصول على كمية أكبر من الألياف الغذائية.

6. عدم حرمان الجسم: لا مانع لدى شاكيرا من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات من حين لآخر. هي تتناول حبوب الشوكولاتة الصغيرة والبسكويت من وقت لآخر.

7. إدخال السمك إلى الغذاء: تتناول شاكيرا السمك عدة مرات في الأسبوع حيث تعتبره من بين الأطعمة المحببة لها والمفيدة.