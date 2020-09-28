نجم فيلم “الجوكر” يستقبل مولوده الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: رزق النجم خواكين فينيكس والممثلة الأميريكة روني مارا بمولودهما الأول الذي أطلقا عليه اسم “ريفر” تخليداً لذكرى شقيق “فينيكس” الذي توفي عام 1993 عن عمر يناهز 23 عاماً.

وتم الكشف عن الخبر من قبل المخرج فيكتور كوساكوفسكي في مهرجان زيوريخ السينمائي أثناء الترويج لفيلم جديد جوندا، والذي عمل فيه النجم خواكين فينيكس منتجاً تنفيذياً ولكن عدم قدرته على حضور المهرجان أجبر كوياكوفسكي على الرد قائلاً: “لقد أنجب للتو طفلاً جميلاً يُدعى River، لذلك لا يمكنه الترويج للفيلم في الوقت الحالي”.

يذكر أن فينيكس البالغ من العمر “45 عاماً” حائز جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم “جوكر” لعام 2019، التقى روني مارا في موقع تصوير Her في عام 2013 ومنذ ذلك الحين قاما بدور البطولة في العديد من الأفلام معاً ، بما في ذلك Mary Magdalene عام 2018.