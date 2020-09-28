ديو مرتقب يجمع أحلام مع هذا الفنان!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان الإماراتي فايز السعيد عن تحضيره لعمل عالمي سيجمع مواطنته النجمة أحلام بالفنان العالمي REDONE وذلك بعد تعاونهما سوياً في أوبريت “صنّاع الأمل”.

وأكد السعيد في لقاء مع “the insider بالعربي” أن الديو سيكون حدثاً عالمياً، غير أنه رفض الكشف عن تفاصيله، مكتفياً بالتأكيد أن الأغنية ستكون بالعربية و الإنكليزية.

وكانت أحلام قد عبّرت عن إعجابها بـ Redone وطالبت بأغنية من توقيعه خلال لقاء سابق مع البرنامج نفسه في كواليس تسجيل أوبريت “صنّاع الأمل”.