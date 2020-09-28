فيديو لـ بوراك أوزجيفيت وعائلته يجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث النجم التركي بوراك أوزجيفيت ضجة كبيرة بين متابعيه بسبب مقطع فيديو عائلي مليء بالحب والبهجة جمعه بزوجته النجمة فهرية أفجان وطفلهما كاران.

وظهر النجم الوسيم في المقطع وهو يحمل ابنه ويقفز في الهواء مع زوجته في أجواء مبهجة وعفوية، وعلّق عليه قائلاً: “أحوال بيتنا”. وقد تم التقاطه من المسكن الصيفي لعائلة بوراك في مدينة في كيشان، حيث يقضي إجازة قصيرة قبل حلول فصل الشتاء.

وحرص بوراك على تسجيل المقطع بتقنية التصوير البطيء، ولفتا النظر بملابسهما المتماثلة في ألوانها، إذ اختارا درجات اللون الزيتي، فيما حمل بوراك طفله بيد ووضع يده الأخرى على خصر زوجته، وقفزا معاً على الترامبولين.

وحقق الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير، ونال إعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات التي تغزّلت بجماله وزوجته، والأمنيات بالسعادة للزوجين وطفلهما.