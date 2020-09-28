محمد الشرنوبي يوجّه رسالة رومانسية الى زوجته ويروي قصة حبّهما

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الحرب القاسية التي تحاول النيّل من مستقبله الفني، تحدّث النجم المصري محمد الشرنوبي لبرنامج “The Insider بالعربي” عن أعماله الفنية وحياته الشخصية وتفاصيل قصة حبّه لزوجته راندا رياض وكيف بدأت.

وخلال اللقاء انضمت راندا إلى التصوير، وأكدت أنها التقت الشرنوبي للمرة الأولى أثناء تصوير أغنية “فاكر زمان” ضمن فعاليات مهرجان الجونة، وتبادلا التحية فقط، والمرة الثانية التقيا خلال الاحتفال بإطلاق ألبوم الفنانة أنغام، مشيرةً إلى جدّيتها في العمل وأن لا وقت لديها للمجاملات.

وأشارت الى أن اللقاءات بعد ذلك تكررت أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي، وعندما ألقت عليه التحية ردّ وكأنه لم يعرفها، وعلّق الشرنوبي قائلاً: “ما كنتش فاكرها أصلا خالص”، ليتبادلا الرسائل بعد ذلك عبر “الفيسبوك”، وتبدأ قصة حبهما.

كذلك وجّه الشرنوبي رسالة الى زوجته بمناسبة يوم ميلادها اليوم الاثنين، من خلال صورة نشرها عبر “إنستغرام” وعلّق عليها: “كل سنة وإحنا مع بعض وأنتِ طيبة وحنينة وأجمل حاجة حصلتلي في حياتي ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. بحبك”.

يُذكر أن الشرنوبي احتفل منتصف حزيران/يونيو الماضي بزفافه في حفل بسيط اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء المقرّبين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.