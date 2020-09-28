شاكر خزعل يكشف عن صورة غلاف كتابه OUCH

متابعة بتجــــــــــــرد: في عيد ميلاده الـ33، كشف الكاتب الكندي من أصل فلسطيني شاكر خزعل عن صورة غلاف كتابه OUCH/ “أوتش” التي التقطها المصوّر اللبناني محمد سيف الدين.

ولمن يتساءل عن إصبعه المقطوع في الصورة، فالجواب في قلب الكاتب وكتابه.

وOUCH هي جزء من مذكّرات شاكر بدءاً بطفولته في مخيّم برج البراجنة، انتقاله إلى تورنتو ونيويورك، طرده من فلسطين أرض أجداده، لجوئه إلى لبنان، مع لمحة عن أسرار نجاحه، وعن تحوّله من طفل لاجئ إلى واحد من أقوى الشخصيات العربية تحت سن الـ40 حسب الـArabian Business، مع كل ما تضمنته رحلته في الحياة من صراعات نفسية يكشف عنها للمرّة الأولى.

وللأرقام دور كبير في OUCH، فقد بدأ بكتابته ليلة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس، واستغرقت كتابته 17 يوماً، ليصدر في 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في ذكرى انطلاق الثورة اللبنانية.