عرفان خان وابنته في رحلة إلى لندن ملؤها المتاعب والمفاجآت في Angrzi Medium

متابعة بتجـــــــــــــرد: آخر الأعمال السينمائية للنجم الكبير عرفان خان قبل رحيله في نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، الكوميديا الاجتماعية “Angrezi Medium” يصل إلى الشاشة الصغيرة، ليعرض حصرياً ولأول مرة في الشرق الأوسط ومباشرة بعد السينما على MBC Bollywood. يحمل الفيلم توقيع المخرج هومي أداجانيا، ويجمع كل كارينا كابور ورديكا مادان وآخرين.

يضيء الفيلم على حياة رجل، يفعل المستحيل لإرسال ابنته إلى لندن، حيث ستنقلب حياتهما معاً رأساً على عقب، ويواجهان رحلة من المتاعب وفيها الكثير من المفاجآت ضمن أجواء طريفة.

الجدير بالذكر أن فيلم “Angrezi Medium”، عرض لفترة وجيزة في الصالات السينمائية قبيل إقفالها بسبب انتشار جائحة كورونا في آذار/مارس الماضي. ومحبو النجم عرفان خان كانوا طيلة الأشهر الماضية في انتظار العرض التلفزيوني له.

يُعرض فيلم “Angrezi Medium” على MBC Bollywood حصريًا ولأول مرة، الثلاثاء 29 سبتمبر 10 مساءً بتوقيت السعودية.