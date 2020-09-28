ويل سميث يقر ويعترف: ابني يضاعف إحساسي بالفشل

اعترف الممثل الأمريكي ويل سميث بمروره ببعض المطبات عبر مسيرته الفنية، إلا أن فشل أحد أفلامه بعينها هو الأصعب بالنسبة له.

وكشف "سميث" أن فشل فيلم After Earth (بعد الأرض) هو الأكثر إيلاماً وصعوبة في تاريخ مسيرته السينمائية، بسبب وجود ابنه الممثل جايدن سميث ضمن أبطال العمل، إذ شعر أن وجود الأخير ضاعف إحساسه بالفشل.

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وفقاً لموقع "إسكواير" البريطاني، أكد "سميث" أن فشل فيلم "بعد الأرض" تحديداً كان أسوأ من Wild Wild West "وايلد ويلد ويست" لأنه كان السبب في اقتراح فيلم فاشل على ابنه.

ورغم إحباط "سميث" من الفيلم ووجود ابنه فيه، إلا أنه تعلم الكثير من هذا الدرس إذ توقف لمدة عام ونصف عن العمل للتركيز على ما هو مهم، ألا وهو تقديم أفلام ناجحة تحتل المركز الأول في شباك التذاكر العالمية.



