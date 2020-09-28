"لا تقلدوا دينا الشربيني".. مدرب مصري يحذر الفتيات

أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تمارس رياضة رفع الأثقال بكل سهولة.

وشاركت دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من داخل صالة ألعاب رياضية أمام البحر وهي تحمل الأثقال، وعلقت الشربيني معه: "عودة من جديد".

وفي تعليقه على هذا الأمر حذر المدرب بالنادي الأهلي المصري واختصاصي التغذية الرياضية والعلاجية، محمد خالد، الفتيات من تقليد دينا الشربيني برفع الأثقال مثلها، وذلك بحجة أنهن سيصبن بمشاكل كثيرة.

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وأوضح أن الشربيني تحمل أوزانا تتجاوز 50 كيلو جراما، ولا يجب على الفتيات تقليدها وإلا سيتعرضن لمشاكل كثيرة مثل "الديسك" وتمزق الأربطة وانزلاق غضروفي ومشاكل أخرى.

وتابع في تصريحات لموقع "دنيا الوطن" أنه "لا يجب رفع أوزان ثقيلة إلا بعد تدريبات مستمرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فضلا عن تواجد مدرب متخصص يشرف على التدريبات.

وأضاف: "يعني لو دينا لا قدر الله رفعت الأوزان غلط، يبقى في مدرب بيلحقها، قبل ما يسبب وجع في الظهر وضغط على الفقرات وانزلاق غضروفي".