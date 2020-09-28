"الجوكر الوفي" يطلق اسم "ريفر" على مولوده.. لم ولن ينسى

الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/9/28 09:15 م بتوقيت أبوظبي
أطلق الممثل الأمريكي خواكين فينيكيس الشهير بالجوكر اسم "ريفر" على ابنه من الممثلة روني مارا.
ووفقاً لموقع "بريكينج نيوز" الأمريكي، أعلن صديق الممثل، المخرج فيكتور كوساكوفسكي، الخبر في مهرجان زيورخ السينمائي بالنيابة عن "فينيكس" الذي اعتذر عن عدم الحضور للترويج لفيلمه الجديد Gunda.
ويرجع سر إطلاق هذا الاسم على الابن كمحاولة من "فينيكيس" لتكريم شقيقه الراحل ريفر، الذي توفي في سن الـ 23 عام 1993، بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة.
والتقى الثنائي روني وفينيكس عام 2013، خلال تصويرهما فيلم Her معاً، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن أعلنا انتظارهما طفل خلال فترة الحظر المنزلي بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).
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