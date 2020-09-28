الخليج 365 - حليمة الشرباصيالإثنين 2020/9/28 08:58 م بتوقيت أبوظبي
عبّر الممثل الأمريكي هنري كافيل عن رغبته في تجسيد دور جيمس بوند خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان النجم البريطاني دانيال كريج انسحابه من السلسلة الشهيرة.
ووفقاً لموقع "أي بي تايمز" البريطاني، سيمثل فيلم No Time To Die "لا وقت للموت" آخر مشاركة للنجم دانيال كريج بدور العميل 007، حيث من المنتظر طرح الفيلم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن خليفة للممثل البريطاني في السلسلة الشهيرة، الأمر الذي دفع الجمهور لتدشين حملة تخمينات حول النجم المقبل الذي سيقوم بدور عميل المخابرات البريطانية.
تناولت تخمينات الجمهور أسماء ممثلين مثل توم هاردي وإدريس ألبا وهنري كافيل، الذي اشتهر بتجسيد شخصية البطل لخارق سوبرمان في عوالم دي سي.
ويمثل "كافيل" خياراً مثالياً، إذ تقدم لتجارب الأداء في فيلم Casino Royale "كازينو رويال" عندما كان في الـ 22 من عمره، وجاء في المركز الثاني بعد دانيال كريج؛ فربما يقتنص المركز الأول هذه المرة.
وكشف الممثل رغبته في تجسيد دور العميل جيمس بوند أكثر من مرة على مدار الأعوام السابقة، إلى حد تدربه على مشاهد كلاسيكية من السلسلة؛ فهل يكون الدور من نصيبه؟
كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر مان" على استعداد للتنازل عن قوته ليصبح "جيمس بوند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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