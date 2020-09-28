"ذا روك" يخرج عن صمته ويثير غضب محبي ترامب

خرج الممثل الأمريكي دواين جونسون (ذا روك) عن صمته فيما يخص اللعبة السياسية لأول مرة، والسبب -من وجهة نظره- هو "أننا نعيش زمناً غير مسبوق يتطلب إجراءات غير مسبوقة".

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أعلن الممثل في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعمه المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس.

وقال "ذا روك" في الفيديو: "دعم مرشح سياسي علناً هو أمر لم أفعله من قبل، ولكني اعتدت إذا فعلت أمراً أن أفعله بشكل قوي، لذلك أشعر أن نائب الرئيس جو بايدن والسيناتور كاميلا هاريس هما الخيار المناسب لبلادنا في الوقت الحالي وأنا أدعمهم في الانتخابات الأمريكية".





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ويمتد الفيديو لـ 7 دقائق، يتحدث خلاله "ذا روك" عن تجربة حديثه مع جو بادين وكاميلا هاريس، وإيمانه بالرسالة التي يحملها كليهما للبلاد.

وتسبب مقطع الفيديو الذي نشره "ذا روك" في ردود فعل متفاوتة، إذ أثار غضب نسبة كبيرة من جمهوره المحافظ الذي يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وادعى بعض من جمهور الممثل، أن قراره السياسي ليس عادلاً لأنه لم يجلس مع ترامب قبل اختياره دعم بايدن، فيما اتهم البعض الآخر "ذا روك" بالانحياز والزيف.



