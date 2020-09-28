عارفة عبدالرسول ترد على "جدل المايوه": "سيبوني أدخل النار"

ردت الفنانة المصرية، عارفة عبدالرسول، على منتقدي ظهورها بالمايوه على البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تعشق البحر بحكم حياتها في محافظة الإسكندرية.

وقالت "عبدالرسول"، في تصريحات تلفزيونية: "لا أدري سبب كل هذا الهجوم، أنا أعشق البحر، بحكم حياتي في الإسكندرية".

وتابعت: "فوجئت بانتشار شائعات ارتدائي البكيني، ولكني لم أكن أرتدي البكيني، بل كان مجرد مايوه عادي طويل، ولم يظهر أصلا في الصورة".

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وأكملت الفنانة المصرية: "كما أن نزول البحر بالمايوه أمر طبيعي، ولا يستحق الانتقاد، بل ما يستحق الانتقاد هو نزول البحر بملابس غير ملائمة".

وأضافت: "استغربت الناس اللي بتقول طالعة بالبكيني، ربنا يهديهم وربنا يهديني، كل اللي أنا عايزاه من الناس ‏إن كل واحد يبص في ورقته، محدش له دعوة بالتاني، خلي لك يا عم الجنة خلاص أدخل أنت الجنة، لما كلكم هتخشوا الجنة أمال ‏يعني مين اللي هيخش النار؟ سيبني أنا بقى أدخل النار مالكش دعوة بيا سيبني في حالي".‏

يذكر أن عارفة عبدالرسول تنشغل حاليا في تصوير دورها بفيلم "النمس والإنس"، وهو من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ ومن إخراج شريف عرفة.