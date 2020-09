ببجي موبايل وفرقة BLACKPINK تعلنان عن تعاونهما الحصري

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: اشتعلت حسابات لعبة ببجي موبايل (PUBG MOBILE) الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن التعاون مع مجموعة البوب الكورية النسائية الشهيرة عالمياً BLACKPINK.

وأصبحت الشراكة غير المسبوقة اليوم موضع تركيز أكبر حيث ستكشف ببجي موبايل عن تفاصيل ستجذب الملايين من عشاق Blinks ولعبة ببجي موبايل في جميع أنحاء العالم، للاحتفال بالإصدار القادم لأحدث ألبومات فرقةBLACKPINK بعنوان The Album والتعاون الحصري أيضاً.

وأصبحت أدوات اللعبة والمرئيات وموسيقى الردهة الجديدة وأحداث BLACKPINK المميزة متوفرة للاعبين الآن ضمن ببجي موبايل.

يتمكن لاعبو ببجي موبايل من 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر من الاستماع إلى أغنية BLACKPINK الفردية الشهيرة How You Like That التي تم إصدارها مؤخراً في صفحة lobby ضمن اللعبة. وقبل إصدار ألبوم BLACKPINK الجديد الذي طال انتظاره يوم الجمعة 2 أكتوبر، سيتمكن اللاعبون أيضاً من الاستماع إلى الأغنية الجديدة في ردهة اللعبة منذ إصدارها.