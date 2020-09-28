هاري وميغان يشاركان في مسلسل واقعي جديد

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"الخليج 365" من بيروت: سيشارك الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمير البريطاني وزوجته اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي يعرض على منصة “نتفليكس”.
ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبعهما لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة “نتفليكس”، في مطلع الشهر الجاري بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.
وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة “خلف الأبواب المغلقة” فقط.
وتأمل زوجة الأمير البريطاني ميغان، في أن يساهم هذا المسلسل بتعريف الناس على حقيقتها وتخفيف حدة الانتقادات التي واجهتها منذ إعلان زواجها من الأمير هاري، والتي ازدادت بعد إعلان تخليهما عن الحياة الملكية والانتقال للعيش في أمريكا، بحسب الصحيفة.
من جهته، قال المتحدث باسم شركة “نتفليكس”: إن “لدى الزوجين (هاري وميغان) الكثير من المشاريع قيد التطوير، بما في ذلك سلسلة وثائقية عن الطبيعة بالإضافة إلى سلسلة رسوم متحركة تتحدث عن النساء الملهمات، لكننا لن نكشف عن أي تفاصيل أخرى في الوقت الحالي”.
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