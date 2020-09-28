الممثلة روز ليزلي تعلن نبأ حملها في طفلها الأول

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة روز ليزي أنها حامل في طفلها الأول من زوجها الممثل كيت هارينجتون. وذلك خلال جلسة تصوير لصالح مجلة مايك، حيث ظهرت ببطنها المنتفخ.

وكانت روز وكيت (33 عاماً) قد التقيا أثناء تصويرهما مسلسل " جيم اوف ثرونز"، وأثار الزوجان شائعات المواعدة لأول مرة في عام 2012 وتمت خطبتهما في سبتمبر 2017. وتزوج هارينغتون وليزلي في اسكتلندا في يونيو 2018.

ونشرت المصورة اورسولا لايك صورة لليزلي من جلسة التصوير معربة عن سعادتها بالتعاون مع الممثلة الشابة.

خرج نجم Eternals من دائرة الضوء في عام 2019 لتلقي العلاج بعد اختتام مسلسل Game of Thrones.

حيث أكد لصحيفة Us Weekly في ذلك الوقت أنه "قرر الاستفادة من هذا الاستراحة في جدوله الزمني كفرصة لقضاء بعض الوقت في منتجع صحي للعمل على بعض القضايا الشخصية".

وقال مصدر في ذلك الوقت لصحيفة يو اس ويكلي أن هارينغتون قرر طلب العلاج بمساعدة زوجته.

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واضاف المصدر "كان يعيش أسلوب حياة غير صحي للغاية. كان يتعرض للتوتر طوال الوقت … [روز] تحبه كثيراً. كانت تطلب منه أن يتلقى العلاج منذ بعض الوقت".

وأضاف مصدر ثان: "روز كانت قوة دافعة له لطلب المساعدة وتحسين نفسه. لقد كانت خطوة إيجابية للغاية اتخذها كيت للحصول على العلاج للضغوط النفسية التي كان يعاني منها".

وأخبرت ليزلي مجلة Make أنها قضت مع Harington بعض الوقت مؤخرًا في منزل Tudor manor في إيست أنجليا ، إنجلترا ، والذي أطلقت عليه اسم "المنزل الذي بناه جون سنو".

وهو مكون من طابقين ويعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر وتبلغ قيمته 2.2 مليون دولار، وتقول عنه ليزلي: "إنه قديم بشكل لا يصدق". "لدينا سقف من القش يحتوي حاليًا على عش هائل للدبابير. أنا أحب التفكير في المنزل وجميع الأشخاص الذين عاشوا هناك. هل كانوا سعداء كيف عاشوا؟ كل العائلات التي كانت تمر تحت تلك العوارض الخشبية القديمة ".

وأضافت ليزلي: "يا له من شيء رائع أن تكون قادرًا على الركض إلى الريف والتعافي. إنه لشرف عظيم أن تكون محاطًا بالمساحات الخضراء وأغنية العصافير والأسيجة وجيراننا المبهجين. إنه سلمي للغاية ".

