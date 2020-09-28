راغب علامة لأبنائه: حبكم فوق الحدود

نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة برفقة أبنائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "راغب" على الصورة:" حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن .. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا

Advertisements

لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة! حبّوا وطنكم♥️ كما أحببتكم .. أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم .. حبّكم فوق الحدود ".

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

