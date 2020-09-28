نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة برفقة أبنائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "راغب" على الصورة:" حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن .. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا
يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة لأبنائه: حبكم فوق الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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