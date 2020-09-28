فن ومشاهير

راغب علامة لأبنائه: حبكم فوق الحدود

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نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة برفقة أبنائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وعلق "راغب" على الصورة:" حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن .. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا

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لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة! حبّوا وطنكم♥️ كما أحببتكم .. أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم .. حبّكم فوق الحدود ".

 

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، أغنية "أنتو أملنا" للتوعية ضد فيروس ، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.
 

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